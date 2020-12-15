Петрозаводчанин осужден за фиктивную прописку иностранки

В Петрозаводске осужден мужчина, обвиняемый в фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства, сообщает прокуратура Карелии.

Суд установил, что в марте сего года, подсудимый, гражданин Российской Федерации и собственником жилого помещения, зарегистрировал гражданку иностранного государства по месту жительства без намерения предоставить ей жилое помещение для проживания и точно зная об отсутствии у нее намерений проживать в данном жилом помещении.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото с сайта yur-pomoshch.info