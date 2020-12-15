В Петрозаводске мужчина оставил администратора сауны без телефона

В полицию Петрозаводска обратилась администратор одной из городских саун. Женщина рассказала, что у нее украли телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что перед пропажей гаджета в сауну зашли двое мужчин. Администратор пошла готовить помещение для клиентов, а когда вернулась, их уже не было. Исчез и мобильник.

Под подозрение попал 40-летний житель Прионежского района. Ранее мужчина уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие. Фото youla.io