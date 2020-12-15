15 декабря 2020, 14:40
В Петрозаводске мужчина оставил администратора сауны без телефона
Сотрудниками уголовного розыска карельской столицы установлен подозреваемый в имущественном преступлении
В полицию Петрозаводска обратилась администратор одной из городских саун. Женщина рассказала, что у нее украли телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что перед пропажей гаджета в сауну зашли двое мужчин. Администратор пошла готовить помещение для клиентов, а когда вернулась, их уже не было. Исчез и мобильник.
Под подозрение попал 40-летний житель Прионежского района. Ранее мужчина уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие. Фото youla.io