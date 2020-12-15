В Карелии конфискованы контрафактные сигареты на три миллиона рублей

Полиция Карелии задержала троих жителей Петрозаводска, которые подозреваются в незаконном обороте табачных изделий, сообщает МВД по РК.

Установлено, что еще с конца прошлого года фигуранты поставляли на территорию региона табачные изделия из другого субъекта Российской Федерации.

Реализация контрафактных сигарет производилась в небольших торговых точках Петрозаводска, Сортавалы, Кондопоги и других населенных пунктов Карелии.

В ходе обыска оперативники изъяли более 65 тысяч пачек сигарет, с поддельными марками, на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Теперь, в рамках возбужденного уголовного дела, подозреваемым грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Фото с сайта nokta.md