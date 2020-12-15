15 декабря 2020, 13:57
В Карелии конфискованы контрафактные сигареты на три миллиона рублей
Реализация нелегальных табачных изделий производилась сразу в нескольких районах республики
Полиция Карелии задержала троих жителей Петрозаводска, которые подозреваются в незаконном обороте табачных изделий, сообщает МВД по РК.
Установлено, что еще с конца прошлого года фигуранты поставляли на территорию региона табачные изделия из другого субъекта Российской Федерации.
Реализация контрафактных сигарет производилась в небольших торговых точках Петрозаводска, Сортавалы, Кондопоги и других населенных пунктов Карелии.
В ходе обыска оперативники изъяли более 65 тысяч пачек сигарет, с поддельными марками, на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.
Теперь, в рамках возбужденного уголовного дела, подозреваемым грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Фото с сайта nokta.md