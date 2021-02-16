Суд не стал назначать спикеру Петросовета домашний арест

16 февраля Петрозаводский городской суд продлил спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку срок содержания под стражей. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следователя. Между тем защита председателя городского совета просила суд изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий. Но это ходатайство было отклонено. Боднарчук останется под стражей до 16 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Спикера Петросовета обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме более полутора миллионов рублей.

Также по сообщению «Столицы на Онего», следователи завели в отношении арестованного Боднарчука новое уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следователей, спикер Петросовета ездил в командировки, не связанные с депутатскими полномочиями, поездки оплачивали из городского бюджета. Так, по версии следствия, с марта 2016 по декабрь 2018 года бюджет оплатил Боднарчуку командировочные расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей.

При этом, по сообщению наших коллег, в соответствии с положением о командировках, утвержденным Петросоветом, предельные величины таких расходов не определены. Народным избранникам оплачивают фактические расходы, подтвержденные документами. К разработке документа о командировках имел отношение Боднарчук, в связи с чем в его действиях усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями. (фото karel.er.ru)