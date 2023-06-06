Верховный суд Карелии начал рассмотрение апелляции Геннадия Боднарчука

6 июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение апелляции экс-спикера Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука. Напомним, 29 декабря прошлого года судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева признала Боднарчука виновным в получении взяток, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Приговор - 15 лет колонии строгого режима, штраф 100 млн рублей и запрет занимать должности в органах самоуправления на срок 12 лет после выхода из тюрьмы.

Сторона защиты обжаловала приговор в установленные законом сроки. Сам Боднарчук своей вины не признал. Более того, выступая в суде, он говорил о "трусости и подлости, на которых замешано это уголовное дело", а факты, представленные стороной обвинения, называл "основанными только на домыслах и предположениях".

В Петрозаводском городском суде Боднарчука защищали три адвоката, сегодня один из них - Кустов - не смог явиться в Верховный суд, уехал в отпуск. Боднарчук просил перенести заседание, но судья Наталья Маненок решила, что двух защитников - это Михаил Ямчитский и Артем Черкасов - вполне достаточно.

Сам Геннадий Боднарчук участвует в заседаниях по видеосвязи. Для человека, отбывающего наказание в колонии строго режима, выглядит неплохо. Рассмотрение дела Боднарчука продлится до конца недели. // Фото «Петрозаводск говорит»