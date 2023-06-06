В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Минашкин

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кеми Василий Минашкин. Власти Кемского района выразили соболезнования родным и близким мужчины, сообщение приводится в паблике районной администрации.

Во время войны Василий Минашкин служил в расчете противотанковой пушки 45-го калибра. В 1944 году перенес тяжелое ранение, но после долгого лечения вернулся на фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

После демобилизации в 1950 году Василий Минашкин поступил в школу машинистов паровоза в Биробиджане. В Кеми он стал одним из первых машинистов тепловоза, собрал большую техническую библиотеку, сам изготавливал приборы.

«В нашей памяти Василий Михайлович останется высоким профессионалом, эрудитом, истинным патриотом своего Отечества», - говорится в публикации. // Фото: unsplash.com