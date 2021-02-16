В Карелии студента оштрафовали за хранение наркотиков

В Карелии суд наказал 19-летнего петрозаводчанина за незаконное хранение наркотических средств.

16 декабря прошлого года молодой человек приехал на автобусе в Костомукшу на учебу. На автобусной остановке его задержали полицейские. В ходе досмотра у студента изъяли наркотические средства в незначительном размере, рассказали в прокуратуре.

Стражи порядка не составили протокол о незаконном хранении наркотиков. В связи с этим прокурор Костомукши попросил суд привлечь молодого человека к административной ответственности. Мировой суд назначил петрозаводчанину штраф в размере 4000 рублей. (фото mir24.tv)