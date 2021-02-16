Жестоко избитый житель Карелии умер в больнице

Кондопожанина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины. Также ему предстоит заплатить 25 тысяч рублей в качестве штрафа. Наказание было назначено путем сложения с наказанием, назначенным по предыдущему приговору.

По сообщению прокуратуры, мужчина был пьян, когда между ним и его знакомым возникла ссора. Он ударил по голове приятеля, затем нанес удар в грудь, а после ударил жертву стеклянной бутылкой по голове.

Потерпевшего госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался. Житель Кондопоги признал вину, и был осужден. (фото mybelovo.ru)