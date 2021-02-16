Житель Карелии испортил дом заказчицы, не оплатившей его работу

В Олонецком районе полиция расследует дело об умышленном повреждении чужого имущества. Его фигурантом выступает 45-летний мужчина. Ранее проблем с законом у него не возникало, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, мужчина подрабатывал на строительстве дома в одном из населенных пунктов. После того, как работа была окончена, заказчица - жительница Петрозаводска - отказалась заплатить положенные работнику деньги.

Тогда мужчина решил отомстить. Декабрьским днем он написал на фасаде только что построенного дома фразу «С Новым годом». Красок в баллончике хватило еще на несколько снежинок. Хозяйка оценила ущерб в 61 тысячу рублей. Фото rupres.com