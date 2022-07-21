Стражи порядка Карелии рассказали о проблемах в работе с подростками

Ночные прогулки по Петрозаводску, общение с населением и поступающие сводки о хулиганских и более серьезных выходках привели мэра города ровно 20 лет назад к мысли о создании новой структуры управления. Виктор Масляков собрал всех участковых инспекторов в мэрии и посвятил в свои замыслы.

Начал он с живописной фразы: «Вы – власть маленькая, я – власть большая. Мы с вами можем найти какие-то методы законные?» Речь шла о методах борьбы с криминалом на улицах. Искать эти методы надо было срочно, потому что проблем накопилось много. 5-6 машин милиции, работающих ночью, для такого города – мало. Подростки собирались в Парке культуры, отдыхали там до пяти утра со спиртными напитками, поэтому о культуре там можно было забыть. В ларьках торговали спиртом и травкой. Виктор Масляков даже назвал адреса. Он 10 дней назад просил разобраться: «Я персонально просил Сергея Борисовича разобраться, лично ждал доклад по этому делу. Доклада нет? Спасибо, вам минус».

Однако, милиционерам было что возразить в ответ. Отделения милиции были в ужасном состоянии. 50% участковых не имели своего жилья. Зарплаты у них были скромные. Да и законодательная база не всегда позволяла предотвратить правонарушения или наказать совершившего его.

«Мы составляем административный протокол, направляем его в комиссию. Штрафы от ста до пятисот рублей. Родители нигде не работают, то есть для них это наказание на бумаге. А если бы родители отработали где-то на общественных работах, грядки посадили в городе – то это было бы наказанием. То же самое подростки. Мы на них накладываем наказания, но для них тоже это на бумаге. Протокол должен быть реальным наказанием. Надо это решать. А то мы просто бумагу переводим», - возражали мэру из зала.

Отныне мы будем взаимодействовать, обещал мэр: «У нас город будет разделен на территории, где во главе каждой территории будет стоять мой представитель, в Москве это называется префект. И он отвечает за территорию. И он будет отвечать за работу участкового милиционера. За работу всей системы жилищно-коммунального хозяйства от дворника до Спецавтотранса. Вы в свою очередь будете подотчетны милиции по тем проблемам, которые конкретно в этом микрорайоне». Обещал Виктор Масляков подыскать и новое помещение для Ключевского РОВД. И назначил через месяц новую встречу с участковыми.

Впервые в Петрозаводске с официальный визитом находился посол Финляндии в Москве, которым двадцать лет назад был господин Рене Нюберг. Господин Нюберг отметил, что стремительность визита объединила краткий отпуск и рабочую встречу с Главой Карелии. Для начала посол Финляндии побывал на Кижах, а на следующий день состоялись переговоры с Сергеем Катанандовым. На встрече обсуждались вопросы развития сопредельных территорий.

«Все практически вопросы, которые в сфере торговли, в сфере туризма. И конечно все перспективы, которые это сотрудничество дает Финляндии и Карелии. Хотелось бы видеть больше активность».

Особое внимание было уделено проблемам привлечения финляндских инвестиций в Карелию. В первую очередь – в лесопромышленный комплекс. «Сегодняшняя промышленность ищет возможности там, где они более выгодные. Ищут возможности инвестиций там, где им предлагают услуги наиболее хорошие. Здесь правительство имеет очень ограниченную роль. В конце концов, промышленник сам предлагает, что он хочет и где он найдет таких партнеров», - сказал Рене Нюберг. В тот же день после переговоров в Петрозаводске господин Нюберг выехал в Финляндию для участия во встрече с министром обороны РФ Сергеем Ивановым.

Население Петрозаводска за последние пять месяцев увеличилось 4700 человек. Наметился небольшой демографический рост. Роддома был переполнены, в детский сад стало непросто ребенка устроить. В Перинатальном центре вели строгий счет малышам. За последние два года их родилось на двести больше, чем в 1999 году. А в 2002 году уже на пятьдесят больше, чем за тот же период предыдущего года. Медики утверждали, что тенденция к увеличению пока небольшая. И как долго она сохранится, они не могли прогнозировать. Для демографических показателей эти цифры, возможно, и давали какую-то надежду, но оказалось, что наши родильные дома не очень готовы к повышению показателя рождаемости.

«Мы работаем с двойной нагрузкой. Условия пребывания наших пациентов ухудшаются. Увеличивается нагрузка на медицинский персонал. И физически, и морально, - перечислила минусы Светлана Вальдман, заместитель главного врача Перинатального центра. – Но с этой работой мы справляемся. Мы ее знаем, и готовы к такой работе».

В общие палаты, где находились пациентки, журналистов тогда не пустили, но им сообщили, что там, где раньше было четыре женщины, теперь находилось от шести до восьми. Проблемы возникли и в связи с плановым закрытием роддома №1 (летом они по очереди закрывались на косметический ремонт). Поэтому такие, уже доступные в те годы услуги, как отдельная палата для матери и ребенка, общие палаты на двоих мамочек, индивидуальный родильный зал, где может присутствовать муж, Перинатальный центр тем летом предложить мог далеко не всегда.

«Если сохранится такая тенденция к резкому увеличению количества родов, то наши лечебные учреждения не смогут сохранить ту форму организации работы. То есть надо будет создавать новые родильные дома. Либо возвращаться к старой системе, что невозможно», - сказала Светлана Вальдман.

Таким было 21 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.