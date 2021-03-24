Стартовал большой политический сезон в Карелии и Петрозаводске

Политический сезон предполагает избирательные кампании претендентов на депутатские мандаты в Государственной Думе России, Законодательном Собрании Карелии, Советах двух городских округов, Петрозаводского и Костомукшского. Кажется, выборы будут конкурентными, интересными и результативными. Результативными, хотя бы потому, что правителям Карелии неизбежно придется искать ответы на многочисленные скандальные провальные истории за последние пять лет жизни республики.

Эти истории связаны с тяжелыми последствиями неэффективного управления имеющимися средствами и ресурсами, уголовными, коррупционными делами власть предержащих, иногда даже с гибелью людей от безалаберности и бездушия принимающих решения.

О них вспоминает ведущий проекта «Иначе» Александр Чаженгин. (Видео)