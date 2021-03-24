Петросовет рассказал, как пройдет конкурс на должность главы города

Прием заявок от граждан, желающих принять участие в конкурсе на должность главы Петрозаводского городского округа, начинается с 29 марта, сообщает паблик «Петрозаводский городской Совет»

«Петрозаводск говорит» писал о том, что на сегодняшней сессии Петросовета депутаты приняли решение по вопросу проведения конкурса по отбору кандидатур.

В соответствии со статьей 29 Устава Петрозаводского городского округа установлено, что глава Петрозаводского городского округа избирается Петрозаводским городским советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Депутатам Петросовета для голосования будет представлено не менее двух кандидатур.

Согласно решению, принятому на сегодняшней сессии, прием документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе, будет осуществляться с 29 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: Петрозаводск, проспект Ленина, дом 2, кабинет 401.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, который будет проводиться членами комиссии путем открытого голосования, состоится 30 апреля 2021 года в 12.00.

Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты городского Совета также утвердили дату очередной сессии, которая состоится 12 мая, в рамках которой народные избранники в ходе тайного голосования изберут главу Петрозаводского городского округа из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Фото с сайта static.nevnov.ru