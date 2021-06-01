Поговорили, попиарились, а воз и ныне там

Новый глава Петрозаводского городского округа продолжает личную медийную активность в социальных сетях и в городских средствах массовой информации. Он открыл для посещения горожанами городскую планерку, восстановив традицию, свернутую при предыдущем руководстве, устраивает публичные разносы своим заместителям, активно публикует на своих страницах фотографии многочисленных городских безобразий и застарелых, давно известных горожанам развалин.

Радует, что новый мэр передвигается по городу, по крайней мере по его центру, на своих двоих, а не на четырехколесном друге любого чиновника. А огорчает, что публикацией фотографий и призывами в СМИ ни одну городскую дорожную яму не заделаешь, мосты не отремонтируешь, контейнерные площадки от крыс и мусорных завалов не освободишь. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь.

О том, какую роль играют публичность и открытость власти, как не дать публичности перерасти в популизм – Александр Чаженгин в авторском проекте «Иначе» (Видео).