01 июня 2021, 08:15
Политика

Поговорили, попиарились, а воз и ныне там

Как власть реагирует на нужды граждан

Новый глава Петрозаводского городского округа продолжает личную медийную активность в социальных сетях и в городских средствах массовой информации. Он открыл для посещения горожанами городскую планерку, восстановив традицию, свернутую при предыдущем руководстве, устраивает публичные разносы своим заместителям, активно публикует на своих страницах фотографии многочисленных городских безобразий и застарелых, давно известных горожанам развалин.

Радует, что новый мэр передвигается по городу, по крайней мере по его центру, на своих двоих, а не на четырехколесном друге любого чиновника. А огорчает, что публикацией фотографий и призывами в СМИ ни одну городскую дорожную яму не заделаешь, мосты не отремонтируешь, контейнерные площадки от крыс и мусорных завалов не освободишь. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь.

О том, какую роль играют публичность и открытость власти, как не дать публичности перерасти в популизм – Александр Чаженгин в авторском проекте «Иначе» (Видео).

Ранее в этом сюжете:

Праздник с лапшою на ушах
подробнее...
Новая метла в Петрозаводске по-новому метет
подробнее...
Про ковид, прививки, вакцины и измененное сознание
подробнее...
Валентина Пивненко участвует в выборах в Госдуму
подробнее...
В Петрозаводске назначен новый городничий
подробнее...
Кто боится своей тени
подробнее...
Как найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет
подробнее...
Партийные ряды сдвигаются тесней
подробнее...
В Карелии системную оппозицию пытаются заместить новые игроки
подробнее...
Как оппозиция сама себя «съела»
подробнее...
«Пойдут клочки по закоулочкам»
подробнее...
Политолог предлагает публичные дебаты между кандидатами в мэры
подробнее...
Политолог назвал реального автора закона о «Детях войны» в Карелии
подробнее...
Политолог рассказал, о чем будут спорить на выборах
подробнее...
«Борьба нанайских мальчиков» в предвыборных рядах
подробнее...
Кто и зачем идет во власть в Карелии
подробнее...
Стало известно, кто назначит нового мэра Петрозаводска
подробнее...
Подковерная борьба идет вокруг назначения нового главы Петрозаводска
подробнее...
Запущена процедура назначения главы Петрозаводского городского округа
подробнее...
Стартовал большой политический сезон в Карелии и Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
просмотр
188100
Метки: 
Карелия
новости Карелии
Петрозаводск
мэр
Глава
медийная политика
пиар
Соцсети
популизм
иначе
Александр Чаженгин