Ройне Изюмов дал интервью «Лидероскопу»: Деньги есть!

В новом YouTube-шоу лидер «Справедливой России» в Карелии прокомментировал нехватку средств в республиканском бюджете, поделился мнением, чем опасна аполитичность избирателей и как избежать монополии «Единой России».

Также молодой политик объяснил за что не любит Моргенштерна и почему завтракает супом.

Ройне Изюмов вступил в партию «Справедливая Россия» в 2011-м. С 2017-го возглавляет региональное отделение партии «Справедливая Россия». Является помощником Сергея Миронова на территории Карелии. Увлекается баскетболом и игрой на фортепиано. Правнук известного советского композитора Карла Раутио.