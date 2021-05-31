Внесен законопроект о публикации депутатских запросов и обращений

Уровень открытости деятельности Законодательного Собрания Карелии может повыситься с принятием новой законодательной инициативы – публиковать депутатские запросы и ответы на них на официальном сайте этого органа власти. Это следует из законопроекта о внесении изменений в статьи 14 и 16 Закона Республики Карелия «О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия», размещенного на сайте заксобрания.

«Схожие положения содержатся в Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также в законодательстве ряда субъектов Российской Федерации»

- говорится в пояснительной записке к документу.

«Депутатские запросы рождаются не на пустом месте: они исходят от избирателей, от их проблем. Логично, чтоб избиратели тоже могли ознакомиться с ответами на запросы на официальном ресурсе парламента. Поэтому будет правильно, если аппарат Законодательного собрания будет систематизировать депутатские запросы и обращения и публиковать их. Это повысит прозрачность и эффективность нашей работы»

- сказал инициатор законопроекта, депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук.

Следует отметить, что ранее каждый депутатский запрос утверждался Законодательным собранием, так что все парламентарии оказывались осведомлены, кого и о чем запрашивает тот или иной депутат. Как пояснил Леонид Лиминчук, сейчас, к сожалению, другая практика.

«Работа с депутатскими запросами и обращениями сейчас организована так, что я, например, представления не имею, какие запросы делают мои коллеги-депутаты. А коллеги, в свою очередь, не знают, кого и о чем запрашиваю я»

- отметил законодатель.

По его мнению, депутатам полезно было бы знать о работе коллег — хотя бы уже затем, чтобы избежать дублирования.

«Это и опыт работы, и экономия времени и усилий. Если кто-то уже запрашивал какое-то должностное лицо по интересующему меня вопросу, то я могу просто ознакомиться с полученным ответом»

- констатирует депутат.

Проект закона будет рассмотрен на парламентском Комитете по государственному устройству и местному самоуправлению.