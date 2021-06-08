Почему хромает деревянная нога Карелии

Читаем новости на городских и республиканских порталах и никак не могу избавиться от чувства раздвоения. Смотрите сами - цитата:

«Общий объем инвестиций в Карелию, который удалось зафиксировать на Петербургском международном экономическом форуме, составляет почти 236 млрд рублей. При этом основные вложения идут в развитие лесоперерабатывающей промышленности».

А прямо следом еще одна новость: «К сожалению, такие большие объемные рубки леса, которые были в послевоенный период, когда страна восстанавливала разрушенное хозяйство, сегодня дают нам о себе знать. То есть через 10-15 лет будет серьезная проблема обеспечения сырьем нашего лесопромышленного комплекса», — сказал заместитель министра Природных ресурсов Карелии Сергей Шарлаев в эфире телеканала «Россия 24. Карелия».

Иначе говоря, зачем инвестиции в развитие умирающего вида промышленности республики? Об этом и многом другом – Александр Чаженгин в авторском проекте «Иначе». (Видео)