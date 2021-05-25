Новая метла в Петрозаводске по-новому метет

Политическая жизнь Карелии, замершая было после назначения на должность нового градоначальника и окончания выдвижения кандидатов на праймериз «Единой России», вновь набирает привычный провинциальный медленно текущий темп.

Пока новый глава города демонстрирует публичную активность и доступность как для журналистов, так и в соцсетях. Кроме того, он призывает горожан предлагать инициативы и новое видение решения городских проблем. Но самыми пикантными стали факты прихода сити-менеджера на работу в мэрию через главный парадный общий вход и посещение им столовой мэрии в обеденное время. Предыдущие городские начальники в этом замечены не были. Иначе говоря, старт работы нового мэра внушает осторожный оптимизм горожанам.

Первым проверить реальность призывов градоначальника решило карельское отделение Партии пенсионеров за справедливость. О том, с чем Партия пенсионеров обратилась к новому мэру, и о многом другом – Александр Чаженгин в авторском проекте «Иначе». (Видео)