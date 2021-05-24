В Карелии семь партий подписали соглашение о наблюдении за выборами

24 мая в Петрозаводске состоялось подписание соглашения между Общественной палатой республики, общественным штабом по наблюдению за ходом избирательной кампании и карельскими региональными отделениями политических партий о взаимодействии и сотрудничестве, сообщает правительство Карелии.

Соглашение заключено в целях обеспечения участия партий в наблюдении за проведением выборов различного уровня на территории Карелии 19 сентября 2021 года.

Соглашение подписано региональными отделениями политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «НОВЫЕ ЛЮДИ», «ПАРТИЯ РОСТА», «РОДИНА», «Зеленая Альтернатива».

Заключение соглашений с другими партиями и общественными объединениями планируется в ближайшее время.

Согласно многостороннему соглашению, стороны организуют оперативный обмен информацией и общественный контроль за соблюдением прав граждан. За прозрачностью предстоящих выборов контроль осуществляют подготовленные независимые наблюдатели.

19 сентября 2021 года на территории Карелии состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, выборы депутатов Заксобрания Республики Карелия седьмого созыва и муниципальные выборы. // Фото: gov.karelia.ru