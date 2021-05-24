Скандальный депутат Андрей Рогалевич снялся в новом шоу

Новая программа «Лидероскоп» проходит в формате интервью. Экс-кандидат на должность «градоначальника» Андрей Рогалевич поделился впечатлениями о системе выборов мэра Петрозаводска, своем уходе из партии «Справедливая Россия», в которую он недавно вернулся, о семье и непонимании жены, а также о старом карельском заговоре для тихой охоты.

Андрей Рогалевич особенно ярко проявил себя во время работы в качестве народного представителя в 2011 – 2016 гг.. В эти годы он возглавлял комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи. При активном участии депутата были доказаны массовые нарушения по факту неправильного начисления северного коэффициента к заработной плате работникам бюджетной сферы Карелии.

В 2016-м Рогалевич стал единственным кандидатом от оппозиции, одержавшим победу в одномандатном избирательном округе. В том же году привлек к себе внимание голодовкой, которую объявил в знак протеста против отмены ремонта детской поликлиники в Сегеже.

В 2020 году стал одним из немногих в Заксобрании Карелии, кто выступил против выдачи депутатам ноутбуков, чем вызвал непонимание и возмущение коллег.

Интересуется историей и культурой Карелии, имеет богатую коллекцию предметов народного быта. Женат, воспитывает дочь.