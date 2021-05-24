Первая планерка. Мэрию Петрозаводска снова открыли для горожан

24 мая в Петрозаводске случилось важное событие: в мэрии провели открытую для населения планерку. Открытые планерки в администрации существовали много лет, а некоторое время назад их проводить перестали. Вернуть традицию решил Владимир Любарский.

– При вступлении в должность мне задали вопрос: будут ли проводиться городские планерки. Потом в одном издании написали, что я на этот вопрос не ответил. Могу сразу разъяснить, почему. Между пониманием запроса со стороны горожан на открытость власти, между внутренним убеждением, что такие планерки должны быть, и соответствующим управленческим решением есть несколько этапов. Каков регламент, каков процесс, и каких мы хотели бы результатов… – обратился он к пришедшим.

Зал на первой за долгое время открытой планерке был почти полон – с учетом, правда, коронавирусных ограничений. Было много прессы. Мэр подчеркнул, что все, кто находится в зале, являются участниками одного и того же процесса. Тем не менее, чтобы был порядок, администрация подготовила регламент, а сам Любарский категорически попросил «не превращать планерку в политическую трибуну».

Началось традиционно с сообщения о чрезвычайных ситуациях. Кроме прочего, представитель диспетчерской службы рассказал об отключении света в Соломенном – «зафиксирован случай перехода повреждения в аварию». По словам специалиста, на устранение ушло 23 часа. Владимир Любарский отдельно остановился на этом эпизоде, чтобы раскритиковать своих заместителей, которые ему не сообщили о ЧП, а населению – о том, как авария ликвидируется.

– Необходимо информировать граждан о том, какие действия мы осуществляем. Мы отработали ненадлежащим образом. Люди писали весьма нелицеприятные вещи. «В основу всего мы кладем здравый смысл. Если обесточен целый район, я об этом должен знать оперативно».

"Должны быть альтернативные способы донесения информации. В том числе – пусть никто не думает, что я поехал головой на «ВКонтакте», – через социальные сети. У дежурного должен быть список пабликов, и если у кого-то пропало электричество, пропала вода и так далее, он должен оперативно выйти, зарегистрировать и сообщить".

– Те же люди, которые высказывали серьезные претензии, когда они поняли, что вопрос решился, – тот же самый человек прислал мне фотографию бабушки, которая пьет чай из самовара, и сказал спасибо, – рассказал градоначальник и вскоре ушел по делам.

В целом первая планерка прошла спокойно и без конфликтов, которыми часто оборачивалось прямое общение чиновников и горожан. Темой заседания был ход программ по благоустройству общественных территорий и созданию комфортной городской среды. Петрозаводчанка Анна Редькина задала вопрос о дальнейшей судьбе Каменного бора – она была в числе активистов, выступавших за его сохранение, – и вообще о том, как в Петрозаводске относятся к паркам.

– Есть парки, не определенные какими-то границами. Вроде думаешь, что это парк; потом приходишь, а там с одной стороны вырубка, с другой стороны стройка... И благоустройство, которое по голосованию было одним проектом, а в итоге другой. Хочется понять, откуда проект берётся, кто его предлагает, как он меняется, и в итоге получается совсем не то, что хотели бы жители. По генплану в Каменном бору парк, а сейчас там идёт стройка садика...



Заместитель мэра Андрей Бекелев ответил, что по благоустройству Каменного бора действительно поступает много обращений.

"Ранее была заказана концепция благоустройства. При такой огромной территории выполнить работы за один этап не представляется возможным. Те работы, которые ведутся - это лишь начало первого этапа",

– сказал чиновник.



Редькина поинтересовалась, не получится ли так, что часть рекреационной зоны окажется в аренде. Бекелев ответил уклончиво:

«На данный момент у администрации нет планов по этой территории в части застройки».

Городской активист Кирилл Прохоров задал вопрос о возможности строительства велосипедных парковок во дворах. По его словам, люди все чаще используют велосипед в качестве транспорта, и логично относиться к нему так же. Представитель мэрии, однако, отметила, что в перечень работ по программе «Комфортная городская среда» это не входит, и раскошеливаться придется гражданам.

Затем к трибуне вышла депутата Петросовета Ольга Билко, которая призвала голосовать за благоустройство площадки возле торгового центра на Ключевой. Почему на планерке заговорили именно об этом объекте, было непонятно, зато Билко рассказала, как переживает за людей, занимая посты главврача поликлиники и народного избранника. Она же спустя пять минут выступила снова – уже с призывом прививаться от коронавируса. Мы помним, что Владимир Любарский требовал не использовать планерки как политическую трибуну; но, наверное, так просто совпало...