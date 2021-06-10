Куда уехал Петрозаводский транспорт

Побывал на еженедельной планерке Администрации Петрозаводска, которую проводит новый градоначальник Владимир Любарский. Несколько, мне кажется, любопытных наблюдений. Планерка проводится по заранее объявленной теме, к которой все участники могут заранее подготовиться. Глава Петрозаводского округа жестко ведет заседание, пользуясь справедливым и четким регламентом. На планерке уже появились постоянные, узнаваемые в лицо участники, задающие много вопросов и высказывающие мнение на все темы обсуждения. Иначе говоря, процесс и форма проведения – сплошная идиллия взаимодействия горожан и городских чиновников.

Главной темой прошлой планерки было транспортное обслуживание пассажиров. Выяснилось, что городские власти расписываются в полном бессилии в борьбе за права горожан с автотранспортными частными предприятиями, иначе говоря, маршрутчиками, про которых много нового можно узнать, присутствуя на таких мероприятиях.

Давайте посмотрим на эту проблему иначе. Александр Чаженгнин – в авторском проекте. (Видео)