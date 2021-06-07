А.Федичев: То, что позволено «единороссам», нам не позволено!

Известный в Карелии юрист и политик объяснил паузу в законотворческих инициативах, высказал мнение, почему «Справедливой России» удалось одержать победу на выборах в Сортавала, рассказал о страхе, который преследовал его долгие годы, а также о том, где в Республике можно найти настоящую Карелию.

В настоящий момент политик занимает должность председателя Комитета по законности и правопорядку в Заксобрании РК, является заместителем руководителя фракции партии «Справедливая Россия». В 2006 г. впервые стал народным избранником и с тех пор активно участвует в политической жизни Республики.

Александр Федичев - автор и разработчик многих республиканских законов. Так, в 2011 инициировал в Конституционном Суде РК рассмотрение «антиветеранского» закона, признанного несоответствующим Конституции РК. В 2012-13 оспаривал скандально известное постановление Правительства Карелии о 1000-кратном увеличении арендной платы за землю, отмененное судом.