Правительство в онлайн-режиме обсудит готовность школ к учебному году

Артур Парфенчиков приглашает жителей республики посмотреть трансляцию заседания правительства, которое пройдет завтра, 18 августа, в 10.00.

«Друзья, завтра, 18 июня, в режиме видеоконференцсвязи проведу заседание Правительства республики. Обсудим готовность школ к началу учебного года, а также исполнение бюджета Карелии. Начало онлайн-трансляции здесь, на моей странице в 10.00. Присоединяйтесь»,

- приглашает Артур Парфенчиков.

Напомним, Карелия вошла в список регионов, где не исполнено поручение Президента России об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием. Позднее министр образования Карелии сообщил, что проблемы нет.