17 августа 2020, 12:27
Правительство в онлайн-режиме обсудит готовность школ к учебному году
Заседание кабмина Карелии будет проходить в режиме видеотрансляции
Артур Парфенчиков приглашает жителей республики посмотреть трансляцию заседания правительства, которое пройдет завтра, 18 августа, в 10.00.
«Друзья, завтра, 18 июня, в режиме видеоконференцсвязи проведу заседание Правительства республики. Обсудим готовность школ к началу учебного года, а также исполнение бюджета Карелии. Начало онлайн-трансляции здесь, на моей странице в 10.00. Присоединяйтесь»,
- приглашает Артур Парфенчиков.
Напомним, Карелия вошла в список регионов, где не исполнено поручение Президента России об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием. Позднее министр образования Карелии сообщил, что проблемы нет.