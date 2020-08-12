Министр образования лично гарантировал питание школьников с 1 сентября

Вчера на совещании Владимира Путина с членами Правительства о ходе подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года, был сделан вывод о неудовлетворительном ходе подготовки реализации программы бесплатного питания в 27 субъектах федерации, одним из которых стала Карелия.

«Петрозаводск говорит» писал об этом в материале «Путин сделал замечание Парфенчикову».

Проблема Карелии в данном случае заключается в том, что средства федерального бюджета будут выделены региону на питание только в том случае, если сам регион будет полностью готов к организации питания.

Мишустин считает, что Карелия пока не готова. Министр образования Карелии Голубев полагает, что все в порядке, остались мелкие доделки и соглашение с федералами о выделении средств будет вот-вот подписано.

В июле 2020 года Артур Парфенчиков встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и обсудил ход исполнения поручения президента по организации бесплатного питания для младших школьников.

Кроме того, главой было направлено обращение в Правительство РФ, где гарантировалась готовность школ республики к организации питания с начала учебного года.

Таким образом, то ли информация о ходе ремонта, переданная Парфенчиковым министру образования РФ не дошла до премьер-министра, то ли гарантии не вызвали в правительстве РФ доверия, но по факту получение федеральных средств пока находится под угрозой.

Правда, у нашего министра образования Романа Голубева в запасе еще целых девятнадцать дней и сегодня он лично гарантировал, что все школьники 1-4 классов получат питание с 1 сентября.

Общая информация

В феврале-апреле 2020 года Роспотребнадзором была проведена оценка всех пищеблоков школ Карелии для того, чтобы определить объем работ, необходимых для приведения их в соответствие с требованиями санитарных правил и норм объектов питания. По итогу мониторинга был выявлен ряд несоответствий.

На ремонтные работы из бюджета Карелии было выделено в общей сложности более 96 млн. рублей.

Свыше 400 млн. рублей федеральных и региональных средств планируется направить на то, чтобы уже с начала учебного года почти 30 тысяч школьников 1-4 классов муниципальных и государственных учреждений питались бесплатно.