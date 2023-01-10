Пожар в кафе в Петрозаводске ликвидирован

Пожар, вспыхнувший в кафе «Амрит» в Петрозаводске вечером 10 января, ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по РК.

По данным ведомства, возгорание ликвидировано в 20:40. Однако, судя по записям камеры видеонаблюдения компании CityLink, направленной на здание, еще в 21:20 из кафе шел дым. Постройка серьезно пострадала.

Напомним, огонь вспыхнул в заведении на улице Попова около 18 часов во вторник. На тушение были направлены восемь единиц техники и 25 человек личного состава пожарных частей города. Сегодня кафе не работало, поэтому никто не пострадал.

Ранее на заведение поступали многочисленные жалобы от горожан. По заявлениям петрозаводчан было возбуждено несколько административных дел. // Фото: скриншот видео CityLink