Сомнительный алкоголь продавали в шумном баре на Древлянке

Алкоголь продавали в кафе-баре «Амрит» на улице Попова, 5, без сопроводительных документов, которые подтверждали легальность их производства и оборота. Полиция Петрозаводска составила четыре административных материала, их передали на рассмотрение в суд. Об этом говорится в ответе прокуратуры на обращение депутата Законодательного собрания Карелии Ройне Изюмова. Парламентарий опубликовал ответ ведомства на своей странице «ВКонтакте».

Собственник ангара передал здание в аренду ООО «Камелия», с 1 марта – ООО «Периметр плюс». Алкогольную продукцию в заведении осуществляет «Камелия», у которой есть соответствующая лицензия, действующая до середины августа 2023 года.

Также в ответе говорится, что полиция возбудила два административных дела в отношении посетителей заведения за появление в нетрезвом виде в общественных местах и одно дела в отношении слишком шумного посетителя.

Также надзорный орган проверил удаленность бара от учебных заведений – школы и детского сада, сравнил режим работы. В ходе проверка выяснилось, что корпус детского сада «Важенка» на Попова, 9, не включен в перечень организаций и объектов, на прилегающих к которым территориях не допускается розничная продажа алкоголя. Этот перечень утверждает мэрия. Прокуратура вынесла протест.

В сообществе «Моя Древлянка» обратили внимание на то, что у «Камелии» и «Периметра плюс» один руководитель и один юридический адрес. При этом на сайте федеральной службы судебных приставов опубликованы сведения о задолженности «Камелии». Как утверждают в паблике, ее размер примерно 700 тысяч рублей.

Отмечается, что среди задолженностей есть штрафы ГИБДД, взыскание имущественного характера в пользу физлиц и другие. По данным паблика, в суде рассматривается несколько дел.

Напомним, жители домов, расположенных рядом с баром, жаловались на нетрезвых посетителей и шум по ночам. В Сети была запущена петиция. Горожане требовали от властей вмешаться в ситуацию. // фото скриншот с камеры наблюдения CityLink