Водителя «вырезали» из машины после страшного ДТП в поселке Лоухи

Страшное ДТП произошло утром 13 декабря в поселке Лоухи. Грузовик столкнулся с легковушкой, сообщили в группе ОПС по Лоухскому району ВКонтакте.

По информации спасателей, авария случилась в 8:35 на улице Панова. Грузовик ГАЗ-53 превратил ВАЗ-21113 в груду металла. Водителя легковушки заблокировало в салоне.

Спасателям пришлось разрезать машину и извлекать пострадавшего с помощью гидравлического инструмента. У него травмы ног, мужчину госпитализировали на» скорой». // фото: ОПС по Лоухскому району/ВКонтакте