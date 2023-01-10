Мошенники получили доступ к счету жительницы Карелии и опустошили его

В полицию Муезерского района обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником банка и рассказал, что злодеи пытаются получить доступ к счету клиентки. Далее в мессенджере мужчина прислал женщине ссылку на некий сайт. Заявительница через этот сайт предоставила собеседнику удаленный доступ к своему мобильнику, после чего со счета пропали 292 тысячи рублей.

По заявлению нашей землячки проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com