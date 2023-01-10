При пожаре в кафе «Амрит» в Петрозаводске никто не пострадал

В МЧС по РК прокомментировали огненное ЧП на Древлянке. В Петрозаводске вечером 10 января загорелось кафе «Амрит», расположенное на улице Попова.

По данным министерства, на месте происшествия работают восемь единиц техники и 25 человек личного состава. По состоянию на 19:55 огонь не потушен.

Пострадавших в результате инцидента нет, поскольку сегодня заведение не работало. Причину возгорания и ущерб еще предстоит установить. // Фото: скриншот видео CityLink