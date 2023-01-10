Скандальное кафе полыхает в Петрозаводске

В Петрозаводске вечером 10 января загорелось скандально известное кафе «Амрит», расположенное на улице Попова.

Пожар вспыхнул в седьмом часу вечера. На место происшествия были направлены несколько машин пожарной охраны, автомобиль скорой помощи.

Сегодня кафе не работало. Ранее на заведение поступали многочисленные жалобы от горожан. По заявлениям петрозаводчан было возбуждено несколько административных дел.

Причины пожара в здании пока не известны. Обстоятельства возгорания выясняются. // Фото «Петрозаводск говорит»