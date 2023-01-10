Житель Карелии заступился за женщину и оказался за решеткой

В Прионежском районе в суд направлено дело в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

По данным ведомства, в октябре прошлого года обвиняемый выпивал в компании. Один из участников застолья нелицеприятно высказался в отношении сидевшей за столом женщины. Это взбесило подозреваемого. Он схватил нож и ударил им обидчика. Мужчина попытался нанести еще несколько ударов, но его оттащили.

Потерпевший долго лечился в больнице, его сумели спасти. Подозреваемого арестовали. Выяснилось, что он уже имеет две подобные судимости.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит длительное лишение свободы. // Фото: freepik.com