Пойму Лососинки у стадиона "Спартак" избавили от борщевика

Каждое лето пойму Лососинки в районе стадиона "Спартак" буквально завоевывал борщевик — опасное растение, которое может нанести вред здоровью человека. Несколько лет подряд мы просили городских чиновников решить эту проблему — борщевик очень быстро разрастается и может заполнять просто колоссальные пространства. Сегодня мы по традиции приехали посмотреть, как там с борщевиком. Подробности у "Дежурного по городу"

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