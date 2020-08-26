Бывшего мэра Олонца не пустили на сессию Горсовета из-за перчаток

Экс-градоначальника Олонца Сергея Кохова не пустили на заседание горсовета по причине того, что у него не было перчаток, сообщает олонецкий паблик «Чтобы лучше было жить».

«Пришел человек на сессию, чтоб послушать, о чем речь будет, ведь вопросы водоснабжения и водоотведения касаются и его, как и всех жителей города. Высказать свое видение решения проблем депутатскому корпусу, администрации района, связанных с ремонтом и строительством мостов и других объектов на территории города и района.

Так ведь нет. Не пропустили. Перчаток у вас нет! И кто не пропустил. Человек, не имеющий никакого отношения к пропускному режиму в здание администрации района. Мелкий чиновник аппарата Совета», – сообщает паблик.

Отмечается, что прочие жители города также пришли без перчаток. Без них были и депутаты и представители администрации. «Всех пропустили, а его нет!».

По словам авторов поста, Сергей Кохов не стал проявлять лишней настойчивости и ушел.

Возможно, у представителей властей есть свое личное отношение к Кохову. В прошлом году портал «Петрозаводск говорит» писал, что Кохов намерен отсудить у мэрии светофор.