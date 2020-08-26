Ремонт дорог и тротуаров продолжается в Петрозаводске

Подрядчик продолжает ремонтировать дороги и тротуары в Петрозаводске. Работы в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия ведутся в Центре, на Кукковке, Зареке и в Октябрьском районе, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

ООО «Кондопожское ДРСУ» продолжает восстанавливать магистрали и тротуары Петрозаводска. На улице «Правды» подрядчик укладывает верхний слой покрытия от проспекта Карла Маркса до Казарменской улицы. Уже завершили асфальтирование проезжих частей на Вознесенском шоссе, улицах Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), Федора Тимоскайнена, Щербакова, Зайцева (между улицами Достоевского и Мелентьевой), Фабричной, Промышленной, Лососинской и набережной Гюллинга. Объекты ожидают приемки.

Продолжается ремонт тротуаров на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Андропова, «Правды», Ровио, Германа Титова, Гоголя, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова. Завершено асфальтирование на улице Еремеева.

Помимо этого, подрядчик по всему городу устраняет деформации и повреждения дорожного покрытия. Активные работы развернулись на Кукковке: на Пухтинском и Намоевском проездах, а также на улице Генерала Фролова.

Муниципальный контракт включает в себя восстановление 15 магистралей и 15 тротуаров. За каждым этапом следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.