«Поставлены на колени»: работники МУП Петрозаводска о своей жизни

Затянувшийся транспортный кризис в столице Карелии ровно двадцать лет назад получил свое продолжение. Работники петрозаводской Автоколонны «1126+» пришли к мэрии, чтобы заявить властям, что жить в таких условиях они больше не могут.

Чаша их терпения переполнилась. В очередной раз их обманули. За городскими властями числился долг перед предприятием в пять миллионов рублей. Люди ждали этих денег, но не дождались.

«Смотришь, как народ голодный ходит на работу, какие у них «пайки», особенно на слесарей – они вообще унижены. Зарплата у них две с половиной, до трех тысяч рублей. В общем – поставлены на колени»,

- сказал механик Николай Корпач.

От имени администрации города к пикетчикам на переговоры вышел начальник управления транспорта и связи. Но пришедшие люди не верили, что после переговоров с ним что-то изменится: «Ничего не будет! Никому не нужно!» Пикетчики приехали к мэрии на единственном в Автоколонне более-менее исправном автобусе. Пока он стоял у администрации, у него отвалился глушитель. В таком виде он и поехал в боксы Автоколонны, где его подлатали голодные механики.

Джин-тоник считается слабоалкогольным напитком, закон запрещает его продавать несовершеннолетним. Тем не менее, он становился все популярнее у петрозаводских подростков.

В девять вечера сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и милиции общественной безопасности выехали в рейд. Они проверили ночные магазины и другие точки города, где круглосуточно продавались спиртные напитки. По результатам проверки ларька у железнодорожного вокзала был составлен акт об административном правонарушении. Обычно продавец или хозяин торговой точки подвергались штрафу до 40 тысяч рублей. Могли их и лицензии на право торговли спиртными напитками лишить.

«Вина есть обоих. Нельзя снимать вину как с продавца, так и с частного предпринимателя, потому что именно он должен приложить все усилия, чтобы этот алкоголь не попал нашим детям», - сказал Аркадий Хрусталев, начальник отдела УВД Петрозаводска.

К причалу завода «Авангард» прибыл для текущего ремонта базовый тральщик Балтийского флота. На тот момент «Авангард» был единственный предприятием на Северо-западе страны, которое ремонтировало корабли такого типа. Мы рассказывали недавно, как в октябре 2003 года сотрудники завода завершили ремонт минного тральщика Северного флота, и его экипаж был весьма этим ремонтом доволен. Корабль с Балтики стал вторым заказом министерства обороны РФ.

Тральщик вышел из Кронштадта 30 октября и прибыл в акваторию судостроительного завода «Авангард» 10 ноября.

«Кораблю десять лет, тем не менее это самый новый корабль на Ленинградской морской базе, - сообщил капитан корабля Дмитрий Степанов. – Построен он был здесь, на заводе в Петрозаводске. И пришли на текущий ремонт, как положено, через десять лет».

Генеральный директор завода Игорь Федоров перечислил, что им предстоит: «Будем производить доковый текущий ремонт, поднимать его на слип, ремонтировать корпус, все системы электрооборудования, согласно ремонтной ведомости». Так что на ближайшие десять месяцев сотрудники «Авангарда» были обеспечены работой. Стоимость ремонта оценивалась в 16 миллионов рублей. А весной на заводе ждали новый заказ.

Таким было 11 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.