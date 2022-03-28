Поликлинику Петрозаводска наконец взялись ремонтировать после пожара

Здание первой детской поликлиники было построено еще в 1935 году и с тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт, как утверждала главный врач поликлиники Людмила Цветкова, к которой ровно 20 лет назад приехали журналисты с расспросами. Ремонт обещали еще в 1982 года. На дворе был 2002-й. Не было бы счастья, да несчастье помогло – так тогда говорили врачи. Два пожара, случившиеся в один и тот же год, вынудили власти раскошелиться.

«Выделено нам 155 тысяч, но это из резервного фонда. Я их просила для того, чтобы привести в порядок тот участок поликлиники, в котором мы работаем. Не пострадавший ни от одного из пожаров. Деньги были пущены на этот ремонт. И еще мэрия обещала 70 тысяч. Но этого мало. Как минимум, наверное, нужно тысяч 380 на такой ремонт»,

- сказала главврач.

И стоимость ремонта росла день ото дня. Потому что приходилось восстанавливать не только сгоревшие стены, но и прогнившие коммуникации, электропроводку. Кроме того, вдруг вырос строительный коэффициент.

«Я плохо в этом разбираюсь, но у строителей был коэффициент 26, а стал 40-46. Поэтому все ремонтные, строительные работы соответственно увеличиваются в цене», - пожаловалась Цветкова.

Поэтому и ремонт затягивался. Специалисты видели: работа в этих кабинетах 2 апреля не начнется, как было запланировано раньше. А когда начнется – никто сказать не мог. Главный врач лишь была уверена, что деньги на ремонт нужно выбивать до выборов. Потом их можно не дождаться (так уж тогда устроена была наша экономика). Один миллион рублей поликлинике был обещан наверняка, согласно городской программе «Охрана здоровья детей». Правда, учитывая стремительно меняющиеся условия, на полный ремонт этих денег вряд ли хватило.

По мнению руководителя Лиги частного транспорта Карелии Надежды Бабаровой, мэр Андрей Демин, превышая свои полномочия, способствовал дезорганизации деятельности частных перевозчиков в Петрозаводске.

Противостояние мэра и некоторых владельцев маршрутных такси не было ни для кого секретом. Лига частного транспорта утверждала, что городская власть при организации маршрутов для микроавтобусов нарушает закон. Надежда Бабарова в эфире радио задала Андрею Демину вопросы: «Вопрос звучал так: до каких пор глава местного самоуправления будет издавать постановления, нарушающие законные права и интересы человека и предпринимателя. В свою очередь мы услышали, что наша Лига является злостным нарушителем и всех норм, и даже правил дорожного движения». Узнав из уст мэра, что, оказывается, транспорт Лиги является нарушителем ПДД, предприниматели сильно удивились: «Такие нарушения, как не пристёгнутый ремень. Дальний свет. Что-то из мелких нарушений было. Анализируя и сравнивая с другими предпринимателями, которые работают на транспорте, а там и пьяные водители, и много других злостных нарушений».

Представители Лиги отлично понимали, почему городские власти относятся к ним неприязненно: «Единственное, кем можно назвать Лигу частного транспорта Карелии, это нарушителем покоя власти. В связи с чем Лига на протяжении четырех лет требовала от главы решения вопросов, связанных с провозом льготников, решением вопросов по единой транспортной сети».

В те дни прокурор Петрозаводска (а им был тогда Артур Парфенчиков) подал в суд на Андрея Демина за то, что в городскую комиссию по пассажирским перевозкам его распоряжением включены представители общественной политической организации «Союз» и часть предпринимателей, которые сами же и занимаются пассажирскими перевозками (то есть составляют конкуренцию Лиге). А это противоречило закону. В Лиге частных перевозок посчитали, что этот поступок городскую власть не красит: «Власть должна работать для народа. Если этого не случается, то грош цена этой власти. К этому грошу можно добавить только 18 километров за четыре года отремонтированных дорог».

Таким было 28 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото pixabay.com, TiBine)