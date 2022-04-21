Полиция разогнала активистов, не пускавших в Финляндию уголь из России

Финская полиция разогнала протестующих эко-активистов, которые с 12 апреля не пускали поезд с углем из России в порт Коверхар.

По сообщению Yle, полиция пыталась договориться с демонстрантами перенести акцию в другое место. Решение именно разогнать выступающих против использования ископаемых источников энергии было принято из-за того, что у оператора товарного поезда росли финансовые издержки.

Утром 21 апреля примерно два десятка протестующих разогнали финские стражи порядка. Отмечается, что большинство демонстрантов прислушались к требованию полиции и уехали, но нашлись и те, кто не захотел подчиняться. Пятерых активистов задержали.

Активистов подозревают в нарушении движения транспорта, задержанных также - в сопротивлении органам власти. (фото pixabay.com, jwvein)