12 апреля 2022, 20:39
Активисты не пускают в Финляндию российский уголь
Greeenpeace и Elokapina заблокировали вагонам из России доступ к порту
Активисты заблокировали железнодорожным составам с углем из России доступ к порту Ханко. В акции принимают участие экологи из Elokapina и Greenpeace, пишет Yle.
Организации требуют, чтобы финские власти немедленно прекратили транзит российского угля и отказались от использования ископаемого топлива из РФ.
Введенные Евросоюзом санкции по запрету российского угля должны вступить в силу только к августу.
Напомним, недавно активисты Greenpeace помешали разгрузить российский уголь на причале электростанции Helen в Салмисаари в Хельсинки. // Фото: sumanley/pixabay.com