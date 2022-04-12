Активисты не пускают в Финляндию российский уголь

Активисты заблокировали железнодорожным составам с углем из России доступ к порту Ханко. В акции принимают участие экологи из Elokapina и Greenpeace, пишет Yle.

Организации требуют, чтобы финские власти немедленно прекратили транзит российского угля и отказались от использования ископаемого топлива из РФ.

Введенные Евросоюзом санкции по запрету российского угля должны вступить в силу только к августу.

Напомним, недавно активисты Greenpeace помешали разгрузить российский уголь на причале электростанции Helen в Салмисаари в Хельсинки. // Фото: sumanley/pixabay.com