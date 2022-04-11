11 апреля 2022, 19:04
Hesburger закроет свои рестораны в России в апреле
Процесс закрытия точек общепита финской сети идет медленно
Финская сеть ресторанов быстрого питания в марте объявила, что уходит из России. Но процесс идет медленно из-за юридических вопросов и опасений по поводу безопасности сотрудников, пишет Yle.
Компания уведомила работающих с брендом российских предпринимателей, что они должны закрыть рестораны незамедлительно. Но пока удалось прекратить работу только одной точки.
Всего в России у сети 38 ресторанов. Один был и в Петрозаводске, но закрылся ранее.
В компании заявили, что завершат процесс закрытия ресторанов в течение апреля. // Фото: www.db.lv