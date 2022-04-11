Финляндия готова быстро отказаться от российского газа и нефти

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности страны быстро отказаться от газа и нефти из России, пишет Yle. Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналистов на Radio Suomi, касающийся зависимости от российских энергоресурсов.

«Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах для Финляндии», - утверждает финский премьер-министр.

Марин добавила, что не все европейские страны могут так быстро отказаться от топлива из России, как Финляндия, в связи с чем необходимо искать общеевропейские решения. Выход она видит не в совместном финансировании, а помощь странам в поисках альтернативных источников энергии.

До этого Литва решила обходиться без природного газа из России, сообщало издание «Лента.ру». (фото pixabay.com, tap5a)