Пункт пропуска Париккала-Сювяоро приостановил работу

Пункт пропуска через российско-финляндскую границу в Лахденпохском районе временно прекратил работу.

Движение через временный пункт пропуска в Париккала (с российской стороны «Сювяоро») закрыли на неопределенное время по причине западных санкций. Об этом сегодня сообщает издание Yle.

Для пересечения пункта пропуска Париккала-Сювяоро требовалось специальное разрешение. Границу могли проходить граждане России и Финляндии. Пункт пропуска был открыт специально для транспортных перевозок, в основном древесины.

В планах было его модернизировать и превратить в международный, тогда бы проходить границу смогли граждане любых стран. Приступить к планам по преобразованию намеревались в 2022 году, теперь они заморожены.

С 9 апреля ЕС запретил въезд грузовиков с регистрационными номерами России и Белоруссии. (фото Kare Lehtonen / Yle)