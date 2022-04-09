ЕС перестал пропускать авто, зарегистрированные в России и Белоруссии

Страны Евросоюза перестали пропускать автотранспортные средства, зарегистрированные в России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе федеральной таможенной службы РФ. Запрет коснулся автомобильных грузоперевозок. Решение было принято на основании пятого пакета санкций.

«C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах»,

- говорится в сообщении ведомства.

Запрет коснулся в том числе транзитных автомобильных грузоперевозок.

«Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС»,

- сообщили в таможенной службе.

По данным ФТС, ограничения пока не коснулись автомобильных грузоперевозок фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставки энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Также остается открытым автомобильное сообщение для гуманитарных целей. В ведомстве добавили, что транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России.

О запрете въезда большегрузов сообщили также в Госавтоинспекции Карелии. Ведомство обратилось к водителям фур, которые планировали пересекать границу c Финляндией.

«С 9 апреля 2022 года введен запрет на въезд российских и белорусских грузовиков в Финляндию», - сказано в сообщении ГИБДД. (фото pixabay.com, Dusan_Cvetanovic)