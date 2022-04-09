Российские призеры Олимпиады в Пекине вместо машин получат деньги

Вместо обещанных машин российские призеры Олимпиады в Пекине получат денежную компенсацию. Об этом сообщает sports.ru со ссылкой на «Матч Тв». В текущих условиях западные производители не могут предоставить нужное количество автомобилей.

Помимо компенсации за призовые машины спортсменам выплатят денежные вознаграждения. Напомним, за золотую медаль размер выплата составляет четыре миллиона рублей, за «серебро» - два с половиной, за «бронзу» - 1,7 млн рублей.

В Играх в Пекине россияне завоевали шесть золотых медалей, двенадцать серебряных и 14 бронзовых наград. (фото: sport24.ru)