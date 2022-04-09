Захарова призвала россиян перенести данные с видеохостинга YouTube

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о том, что YouTube подписал себе приговор. Она призвала россиян перенести данные с площадки на отечественные платформы.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее»,

- написала Захарова.

Ранее стало известно о том, что Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube, на который было подписано 145 тысяч пользователей. Ранее на платформе были заблокированы каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также была приостановлена функция монетизации для российских пользователей, а подписки Premium и Music Premium стали недоступны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку парламентского канала доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном. Свое мнение политик высказал в телеграм-канале.

Ранее Роскомнадзор запретил рекламировать корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы за нарушения росийского законодательства. Также поисковым системам предписано информировать пользователей «о нарушении иностранным лицом российского законодательства». Ограничения распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. В частности, «Яндекс» начал маркировать в поисковой выдаче ресурсы Google как нарушителей законодательства России. (фото pixabay.com, 6689062)