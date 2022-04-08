Россиян предупредили об опасной продукции Kinder

Роспотребнадзор получил информацию о наличии сальмонеллы в ряде продуктов компании Kinder. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативных данных по международным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов – RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов – ИНФОСАН) о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium»,

- отмечается в пресс-релизе. Это относится к товарам Kinder Happy Moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Schoko-bons, Mix Cross Cat Kinder и Happy Snack.

Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и изъятию опасной продукции из оборота. Фото ria.ru