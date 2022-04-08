Школьник умер во время подготовки к контрольной в Подмосковье

В Московской области школьник умер в гостях у своей одноклассницы. Об этом сообщает kp.ru.

Трагедия произошла вечером 7 апреля в городе Одинцово. По данным издания, 15-летний подросток пришел домой к однокласснице, чтобы подготовиться к контрольной работе. Юноша сел на диван и через несколько минут потерял сознание. Девочка и ее дедушка пытались самостоятельно привести подростка в чувство, после чего вызвали скорую помощь. Медикам спасти школьника не удалось.

Тело ребенка отправили на экспертизу. Причина смерти пока не установлена. Фото pixabay.com/geralt