08 апреля 2022, 19:09
Школьник умер во время подготовки к контрольной в Подмосковье
15-летний подросток скончался по неизвестной причине в гостях у одноклассницы
В Московской области школьник умер в гостях у своей одноклассницы. Об этом сообщает kp.ru.
Трагедия произошла вечером 7 апреля в городе Одинцово. По данным издания, 15-летний подросток пришел домой к однокласснице, чтобы подготовиться к контрольной работе. Юноша сел на диван и через несколько минут потерял сознание. Девочка и ее дедушка пытались самостоятельно привести подростка в чувство, после чего вызвали скорую помощь. Медикам спасти школьника не удалось.
Тело ребенка отправили на экспертизу. Причина смерти пока не установлена. Фото pixabay.com/geralt