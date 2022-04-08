Председателя ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания с политиком прошла днем 8 апреля. Отмечается, что на похоронах присутствовал ограниченный круг близких Жириновскому людей. На кладбище были спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, вице-спикер Сергей Неверов, а также члены высшего совета партии, депутаты от думской фракции ЛДПР и родные Жириновского.

Солдаты почетного караула несли гроб под звуки военного оркестра, затем его установили на постаменте в черном шатре. Политик имел звание полковника запаса, поэтому его похоронили с воинскими почестями.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Политик скончался после длительной борьбы с болезнью. Фото eg.ru