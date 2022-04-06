В возрасте 75 лет умер Владимир Жириновский. О смерти лидера ЛДПР в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский», - написал Володин. Он назвал Жириновского ярким, талантливым политиком, человеком, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел.

«Для нас всех - это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах». (фото Владимир Федоренко, ria.ru)