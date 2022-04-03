Дмитрий Песков нашел у европейцев “антироссийский” ген

У европейцев есть особый ген, который мешает выстраиванию конструктивных отношений с Россией. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует,

— сказал Песков.

Чиновник отметил, что жители Европы «могут научиться» жить и с этой лишней хромосомой.

— Можно и в этих условиях тоже все равно друг к другу привыкнуть, — сказал Песков.

Отметим, однако, что в 2013 году подобное научное открытие совершил Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры России. Мединский предположил, что у жителей России есть дополнительная хромосома, помогающая им выживать в трудных условиях. // Фото: РИА Новости