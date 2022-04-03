Поправки о наказании за исполнение санкций внесут в Госдуму

Поправки об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций будут внесены в Госдуму 4 апреля. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой, — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Поправки предполагают наказание за исполнение западных санкций на территории России. Речь, в частности, идет о случаях, когда российские компании отказываются от работы с санкционными банками, чтобы самими не попасть под санкции.